Тим — об участии игроков в Six Kings Slam: немногие люди отказались бы от таких сумм

Тим — об участии игроков в Six Kings Slam: немногие люди отказались бы от таких сумм
Чемпион US Open — 2020, экс третья ракетка мира австриец Доминик Тим высказался о том, почему теннисисты жалуются на загруженный график и при этом участвуют в выставочном турнире Six Kings Slam.

«Я не думаю, что игроков можно в этом винить. Очень немногие люди отказались бы от таких сумм. Это избитая фраза, но как спортсмен ты имеешь лишь ограниченное время, чтобы зарабатывать деньги. Обычно ты умеешь только одно — играть в теннис. Начинаешь в девять или десять лет и ставишь всё на одну карту.

Из первой сотни, наверное, у 99 игроков нет даже аттестата о среднем образовании. Нужно использовать любую возможность, чтобы обеспечить себе финансовую подушку и пространство для манёвра. Ведь потом нужно время, чтобы научиться чему-то другому. А в детстве и юности у нас просто не было на это времени», – приводит слова Тима Tennis World USA.

Six Kings Slam прошёл с 15 по 19 октября. Победителем турнира стал итальянец Янник Синнер, который обыграл в финале испанца Карлоса Алькараса (6:2, 6:4). За победу и участие на выставочном турнире он получил $ 6 млн.

