Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: результаты матчей 22 октября

Сегодня, 22 октября, в Токио (Япония) продолжился женский турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня турнира.

Теннис. WTA-500 в Токио (Япония), 2-й круг. Результаты матчей 22 октября:

Маккартни Кесслер (США) – Линда Носкова (Чехия, 6) – 7:5, 3:6, 4:6;

Виктория Мбоко (Канада, 9) – Ева Лис (Германия, Q) – 6:1, 6:1;

Диана Шнайдер (Россия, 7) – Анна Калинская (Россия) – 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (5:7);

Майя Джойт (Австралия) – Каролина Мухова (Чехия, 8) – 3:6, 5:7.

Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей победительницей соревнований является китаянка Чжэн Циньвэнь.