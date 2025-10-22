Медведев — Боржеш: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Вене начнётся в 16:00

Сегодня, 22 октября, в Вене (Австрия) продолжится хардовый турнир категории ATP-500. В первом круге встретятся российский теннисист 14-я ракетка мира Даниил Медведев и представитель Португалии Нуну Боржеш (47-я строчка рейтинга). Матч начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Нуну Боржеш.

Спортсмены встречались три раза на турнирах под эгидой АТР (дважды — на харде, один раз — на травяном покрытии). Все матчи до этого дня заканчивались победой россиянина.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.