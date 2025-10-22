Скидки
Теннис

«Это наша вина». Бублик — о победе Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае

«Это наша вина». Бублик — о победе Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о причинах победы представителя Монако Валантена Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае. Вашеро стал самым низкорейтинговым победителем турнира данной категории. В финале соревнований он обыграл француза Артура Риндеркнеша (4:6, 6:3, 6:3).

«Если Вашеро способен выиграть турнир категории «Мастерс» — это наша вина. Всех нас. Мы провалились, недостаточно подготовились к этому турниру. Он обыграл, не знаю, сколько — игроков из топ-20 и двоих из топ-10, и выиграл «Мастерс». С другой стороны был Артур Риндеркнеш, который тоже прошёлся по всем. Это вопрос, который мы должны задать себе. Как так вышло, что люди, выигравшие «Мастерс» и турниры «Большого шлема», не смогли остановить этих двоих? Мы обязаны задуматься об этом. Если уровень за Карлосом и Янником отсутствует — вот к чему это приводит», – приводит слова Бублика Punto De Break.

