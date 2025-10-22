Скидки
Главная Теннис Новости

Томаш Махач — Флавио Коболли, результат матча 22 октября 2025, счет 0:2, 1-й круг ATP-500 в Вене

Флавио Коболли вышел во второй круг турнира в Вене, где может сыграть с Янником Синнером
Флавио Коболли
Итальянский теннисист Флавио Коболли (22-я строчка рейтинга) обыграл чешского спортсмена 31-ю ракетку мира Томаша Махача в матче первого круга турнира АТР-500 в Вене (Австрия). Счёт — 7:6 (8:6), 6:2.

Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Томаш Махач
31
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2
7 8 		6
         
Флавио Коболли
22
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. За это время Коболли реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Махач выполнил 10 эйсов и допустил три двойные ошибки.

Во втором круге хардового турнира Флавио Коболли может сыграть с соотечественником Янником Синнером, если тот окажется сильнее своего соперника — Даниэля Альтмайера из Германии.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
