Флавио Коболли вышел во второй круг турнира в Вене, где может сыграть с Янником Синнером
Поделиться
Итальянский теннисист Флавио Коболли (22-я строчка рейтинга) обыграл чешского спортсмена 31-ю ракетку мира Томаша Махача в матче первого круга турнира АТР-500 в Вене (Австрия). Счёт — 7:6 (8:6), 6:2.
Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 14:10 МСК
31
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
22
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. За это время Коболли реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Махач выполнил 10 эйсов и допустил три двойные ошибки.
Во втором круге хардового турнира Флавио Коболли может сыграть с соотечественником Янником Синнером, если тот окажется сильнее своего соперника — Даниэля Альтмайера из Германии.
Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
16:18
-
16:16
-
16:03
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
14:15
-
13:54
-
13:30
-
12:56
-
12:45
-
12:39
-
12:11
-
12:00
-
11:49
-
11:49
-
11:42
-
11:33
-
11:15
-
11:08
-
10:58
-
10:51
-
10:30
-
10:22
-
10:06
-
09:32
-
09:19
-
09:17
-
09:00
-
08:35
-
04:30
-
02:49
-
00:55
-
00:45
-
00:29