Флавио Коболли вышел во второй круг турнира в Вене, где может сыграть с Янником Синнером

Итальянский теннисист Флавио Коболли (22-я строчка рейтинга) обыграл чешского спортсмена 31-ю ракетку мира Томаша Махача в матче первого круга турнира АТР-500 в Вене (Австрия). Счёт — 7:6 (8:6), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. За это время Коболли реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Махач выполнил 10 эйсов и допустил три двойные ошибки.

Во втором круге хардового турнира Флавио Коболли может сыграть с соотечественником Янником Синнером, если тот окажется сильнее своего соперника — Даниэля Альтмайера из Германии.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году.