Уго Умбер обыграл Себастьяна Корду и вышел во второй круг турнира в Базеле

24-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел во второй круг турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), обыграв в стартовом матче американца Себастьяна Корду (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Умбер выполнил шесть подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Корда сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге турнира Умбер сыграет с победителем встречи между американцем Тейлором Фрицем и представителем Монако Валантеном Вашеро.