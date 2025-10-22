Скидки
Уго Умбер — Себастьян Корда, результат матча 22 октября 2025, счёт 2:0, 1-й круг АТР-500 в Базеле

Уго Умбер обыграл Себастьяна Корду и вышел во второй круг турнира в Базеле
Комментарии

24-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел во второй круг турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), обыграв в стартовом матче американца Себастьяна Корду (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Базель. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 14:50 МСК
Себастьян Корда
56
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Уго Умбер
24
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Умбер выполнил шесть подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Корда сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге турнира Умбер сыграет с победителем встречи между американцем Тейлором Фрицем и представителем Монако Валантеном Вашеро.

