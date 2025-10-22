Уго Умбер обыграл Себастьяна Корду и вышел во второй круг турнира в Базеле
24-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел во второй круг турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), обыграв в стартовом матче американца Себастьяна Корду (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Базель. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 14:50 МСК
56
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
24
Уго Умбер
У. Умбер
Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Умбер выполнил шесть подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Корда сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге турнира Умбер сыграет с победителем встречи между американцем Тейлором Фрицем и представителем Монако Валантеном Вашеро.
