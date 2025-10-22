Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алексей Попырин — Маттео Берреттини, результат матча 22 октября 2025, счёт 0:2, 1-й круг ATP-500 в Вене

Маттео Берреттини обыграл Алексея Попырина и вышел во второй круг турнира в Вене
Маттео Берреттини
Комментарии

Итальянский теннисист 59-я ракетка мира Маттео Берреттини одолел представителя Австралии Алексея Попырина (48-я строчка рейтинга) в матче второго круга турнира в Вене (Австрия). Счёт — 7:6 (7:5), 6:3.

Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 14:40 МСК
Алексей Попырин
48
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Маттео Берреттини
59
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Матч длился 1 час 32 минуты. За это время Берреттини реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных, выполнил девять подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Попырину не удалось реализовать один брейк-пойнт. Он выполнил 12 эйсов и допустил одну двойную ошибку.

Во втором круге хардового турнира Маттео Берреттини сыграет с британским спортсменом Кэмероном Норри, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Материалы по теме
Флавио Коболли вышел во второй круг турнира в Вене, где может сыграть с Янником Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android