Маттео Берреттини обыграл Алексея Попырина и вышел во второй круг турнира в Вене
Итальянский теннисист 59-я ракетка мира Маттео Берреттини одолел представителя Австралии Алексея Попырина (48-я строчка рейтинга) в матче второго круга турнира в Вене (Австрия). Счёт — 7:6 (7:5), 6:3.
Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 14:40 МСК
48
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
59
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Матч длился 1 час 32 минуты. За это время Берреттини реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных, выполнил девять подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Попырину не удалось реализовать один брейк-пойнт. Он выполнил 12 эйсов и допустил одну двойную ошибку.
Во втором круге хардового турнира Маттео Берреттини сыграет с британским спортсменом Кэмероном Норри, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва.
