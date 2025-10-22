Маттео Берреттини обыграл Алексея Попырина и вышел во второй круг турнира в Вене

Итальянский теннисист 59-я ракетка мира Маттео Берреттини одолел представителя Австралии Алексея Попырина (48-я строчка рейтинга) в матче второго круга турнира в Вене (Австрия). Счёт — 7:6 (7:5), 6:3.

Матч длился 1 час 32 минуты. За это время Берреттини реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных, выполнил девять подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Попырину не удалось реализовать один брейк-пойнт. Он выполнил 12 эйсов и допустил одну двойную ошибку.

Во втором круге хардового турнира Маттео Берреттини сыграет с британским спортсменом Кэмероном Норри, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва.