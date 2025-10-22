Скидки
Каспер Рууд — Кентен Алис, результат матча 22 октября 2025, счёт 2:0, 1-й круг АТР-500 в Базеле

Каспер Рууд вышел во второй круг турнира АТР-500 в Базеле
Комментарии

11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), одержав победу в стартовом матче над французом Кентеном Алисом (78-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

Базель. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 15:10 МСК
Каспер Рууд
11
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 3
         
Кентен Алис
78
Франция
Кентен Алис
К. Алис

Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Рууд выполнил десять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Алис сделал в игре десять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт в матче.

Во втором круге турнира в Базеле Рууд сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

Сетка турнира в Базеле
Календарь турнира в Базеле
