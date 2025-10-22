Каспер Рууд вышел во второй круг турнира АТР-500 в Базеле
Поделиться
11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), одержав победу в стартовом матче над французом Кентеном Алисом (78-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:3).
Базель. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 15:10 МСК
11
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
78
Кентен Алис
К. Алис
Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Рууд выполнил десять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Алис сделал в игре десять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт в матче.
Во втором круге турнира в Базеле Рууд сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
16:55
-
16:29
-
16:18
-
16:16
-
16:03
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
14:15
-
13:54
-
13:30
-
12:56
-
12:45
-
12:39
-
12:11
-
12:00
-
11:49
-
11:49
-
11:42
-
11:33
-
11:15
-
11:08
-
10:58
-
10:51
-
10:30
-
10:22
-
10:06
-
09:32
-
09:19
-
09:17
-
09:00
-
08:35
-
04:30
-
02:49
-
00:55