Каспер Рууд вышел во второй круг турнира АТР-500 в Базеле

11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), одержав победу в стартовом матче над французом Кентеном Алисом (78-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Рууд выполнил десять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Алис сделал в игре десять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт в матче.

Во втором круге турнира в Базеле Рууд сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.