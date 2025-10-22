Хенмэн назвал теннисиста, который может приблизиться по уровню игры к Синнеру и Алькарасу

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн поделился мнением о том, кто из теннисистов в АТР-туре может подобраться по уровню игры к испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру.

«Фриц работает с Полом Аннаконом и Майком Расселом. Пол Аннакон когда-то был моим тренером. Думаю, в егослучае речь идёт о том, чтобы добавить ещё одно оружие в его арсенал. Он очень эффективен на подаче и на задней линии, как с форхенда, так и с бэкхенда, но ему стоит стараться завершать больше розыгрышей у сетки, когда он действует так агрессивно с задней линии. Он немного добавил игру с укороченными ударами, и это, на мой взгляд, тоже хорошо — заставляет соперников двигаться не только из стороны в сторону, но и вперёд-назад.

Я думаю, он из тех игроков, кто постоянно стремится прогрессировать. Это видно и по его результатам, и, по-моему, именно он сейчас ближе всех к тому, чтобы сократить разрыв с двумя лидерами тура», – приводит слова Хенмэна Tennis 365.