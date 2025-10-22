Шелтон — о первой победе после травмы: рад, что смог набрать немного хода

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился ощущениями после выхода во второй круг турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария). В стартовом матче соревнований он обыграл Камиля Майхшака со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (9:7). Для Шелтона эта победа стала первой после травмы, которую он получил на US Open – 2025.
«Это был трудный матч. Знал, что он будет непростым. Мой первый выигранный матч после травмы. Я действительно рад, что смог набрать немного хода и почувствовать уверенность в Швейцарии.
Это очень важно для меня. Когда пытаешься снова найти свой ритм, может быть непросто — особенно когда играешь против ребят, которые находятся в хорошей форме в конце сезона, а ты сам пропустил несколько недель.
Мне казалось, что немного потерял игровой ритм, но отлично поработал при подготовке к этому турниру, чтобы подойти в форме и быть готовым конкурировать. Даже если бы проиграл, всё равно был бы доволен тем, как боролся и как играл», – приводит слова Шелтона The Tennis Gazette.
