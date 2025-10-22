Скидки
Теннис

Шелтон — о первой победе после травмы: рад, что смог набрать немного хода

Шелтон — о первой победе после травмы: рад, что смог набрать немного хода
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился ощущениями после выхода во второй круг турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария). В стартовом матче соревнований он обыграл Камиля Майхшака со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (9:7). Для Шелтона эта победа стала первой после травмы, которую он получил на US Open – 2025.

Базель. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Камиль Майхшак
70
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 6 7
6 2 		6 7 9
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Это был трудный матч. Знал, что он будет непростым. Мой первый выигранный матч после травмы. Я действительно рад, что смог набрать немного хода и почувствовать уверенность в Швейцарии.

Это очень важно для меня. Когда пытаешься снова найти свой ритм, может быть непросто — особенно когда играешь против ребят, которые находятся в хорошей форме в конце сезона, а ты сам пропустил несколько недель.

Мне казалось, что немного потерял игровой ритм, но отлично поработал при подготовке к этому турниру, чтобы подойти в форме и быть готовым конкурировать. Даже если бы проиграл, всё равно был бы доволен тем, как боролся и как играл», – приводит слова Шелтона The Tennis Gazette.

