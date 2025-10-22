Скидки
Теннис

Даниил Медведев — Нуну Боржеш, результат матча 22 октября 2025, счёт 2:1, 1-й круг ATP 500 Вена

Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Нуну Боржеша и вышел во второй круг турнира в Вене


Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге Медведев обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша (47-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2.

Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 16:35 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 6
4 		7 9 2
         
Нуну Боржеш
47
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время Медведев выполнил 18 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Боржеша восемь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге «пятисотника» в Вене Медведев сыграет с Корентеном Муте из Франции.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
