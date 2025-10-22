Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Нуну Боржеша и вышел во второй круг турнира в Вене
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге Медведев обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша (47-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2.
Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 16:35 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 7
|6
|
|7 9
|2
47
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время Медведев выполнил 18 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Боржеша восемь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Во втором круге «пятисотника» в Вене Медведев сыграет с Корентеном Муте из Франции.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
19:10
-
18:54
-
18:51
-
18:41
-
16:55
-
16:29
-
16:18
-
16:16
-
16:03
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
14:15
-
13:54
-
13:30
-
12:56
-
12:45
-
12:39
-
12:11
-
12:00
-
11:49
-
11:49
-
11:42
-
11:33
-
11:15
-
11:08
-
10:58
-
10:51
-
10:30
-
10:22
-
10:06
-
09:32
-
09:19
-
09:17
-
09:00