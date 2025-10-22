Скидки
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира в Базеле, обыграв Диалло

Комментарии

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (12-я ракетка мира) обыграл соотечественника Габриэля Диалло (41-е место в мировом рейтинге) в первом круге турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5. Соперники провели на корте 1 час 50 минут.

Базель. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
12
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Габриэль Диалло
41
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Во время матча Оже-Альяссим сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Диалло восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге турнира в Базеле Оже-Альяссим встретится с представителем Хорватии Марином Чиличем, который в первом круге обыграл бельгийца Давида Гоффена.

