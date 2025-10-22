Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира в Базеле, обыграв Диалло

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (12-я ракетка мира) обыграл соотечественника Габриэля Диалло (41-е место в мировом рейтинге) в первом круге турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5. Соперники провели на корте 1 час 50 минут.

Во время матча Оже-Альяссим сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Диалло восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге турнира в Базеле Оже-Альяссим встретится с представителем Хорватии Марином Чиличем, который в первом круге обыграл бельгийца Давида Гоффена.