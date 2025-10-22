«Теперь начнут нести чушь». Бертолуччи поддержал решение Синнера не играть Кубок Дэвиса

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи встал на защиту четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера после того, как он отказался участвовать в финальном раунде Кубка Дэвиса — 2025. За это Синнера раскритиковали в СМИ.

«Это было предсказуемо. Я был бы совершенно ошеломлён, если бы он играл. Теннис — это турниры «Большого шлема», и точка. Он не футболист, привязанный к клубу, он независимый профессионал. Люди думают об итальянской футболке, но в теннисе всё иначе.

Где сенсационная новость? Алькарас тоже не всегда играл. Он независимый профессионал, ему нужно думать о своей карьере. Он дважды помог нам выиграть Кубок Дэвиса, хватит! Теперь они начнут нести ту же чушь: что он говорит по-немецки, что живёт в Монте-Карло, что у него «Феррари»… Янник помог нам дважды выиграть, может быть, через несколько лет снова сыграет. Теперь для него нормально думать о своей карьере», — приводит слова Бертолуччи We love tennis.