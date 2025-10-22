Скидки
Панатта: я бы никогда не отказался от Кубка Дэвиса. Мне жаль Синнера

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался о решении четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера не играть в финальном раунде Кубка Дэвиса — 2025.

«Я бы никогда не отказался от Кубка Дэвиса, я бы приложил усилия. Мне жаль Синнера: решение сыграть позволило бы избежать скандалов, которые ещё только разгорятся. Но разве я могу не согласиться с ним, когда он говорит, что главное — хорошо начать 2026 год, и что дополнительная неделя может многое изменить?

Я играл в то время, когда Кубок Дэвиса был одним из приоритетов. Самыми важными турнирами были Рим, Париж, Уимблдон, Кубок Дэвиса и, возможно, US Open. Тогда никто не говорил об Australian Open, даже газеты», — приводит слова Панатты We love tennis.

