Капитан Италии в Кубке Дэвиса впервые прокомментировал решение Синнера не играть финал

Капитан сборной Италии Филиппо Воландри оценил решение четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера не играть в финальном раунде Кубка Дэвиса — 2025.

«Это решение, как заявил президент Федерации тенниса Италии Бинаги, болезненное, но это не первый и не последний раз. Такое случается со всеми чемпионами. Зверев уже много лет не играл в Кубке Дэвиса, как и Федерер с Надалем.

Бывают сезоны, которые подходят к концу с разной энергией. Для Янника этот год был особенным. Он очень много потратил сил, особенно психологических. В прошлом году на Кубке Дэвиса он исчерпал последние силы. Синнер всегда выглядит так, будто контролирует ситуацию, но уверяю вас, к концу он совершенно измотан», — приводит слова Воландри Ubitennis.

«Теперь начнут нести чушь». Бертолуччи поддержал решение Синнера не играть Кубок Дэвиса
«Изменник родины». Синнера разнесли в Италии за отказ представлять сборную на Кубке Дэвиса
«Изменник родины». Синнера разнесли в Италии за отказ представлять сборную на Кубке Дэвиса
