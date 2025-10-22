Скидки
Янчук рассказал, в чём Алькарас лучше Синнера, а в чём — наоборот

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук выделил качества, в которых лидеры мирового тенниса испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер превосходят друг друга.

«Алькарас — это сочетания отличных природных качеств и игрового таланта. Такое нечасто встретишь. В данном случае речь идёт о высшем уровне этих качеств: его реакция, прыжки, взрывные качества — всё реализуется в полной мере. И это сочетается с хорошим чувством мяча, а скорости полёта мяча зашкаливают. Это теннисист, который в физическом плане опережает всех. Могут быть резкие, быстрые игроки, но они не смогут так точно пользоваться мячом, они ошибаются. У Алькараса нет невынужденных ошибок.

Синнер же стандартный игрок, но очень высокого уровня. У него очень хороший комплекс: психологическая устойчивость, аналитические способности, хорошее и разнообразное понимание игры, техника и стабильность. Янник тоже показывает высокую скорость при атакующих действиях — он тоже может достаточно сильно атаковать. В скорости он немного уступает Алькарасу, но в стабильности и надёжности — превосходит», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Завтра в 11:00 мск читайте на «Чемпионате» лонгрид о доминировании Карлоса Алькараса и Янника Синнера и о том, что можно сделать, чтобы положить ему конец.

