Даниил Медведев одержал пятую победу подряд

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл пятый матч подряд. Сегодня, 22 октября, в первом круге турнира ATP-500 в Вене (Австрия) Медведев обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2.

На прошлой неделе Даниил Медведев завоевал титул на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Этот трофей стал первым для Медведева более чем за два года.

Во втором круге «пятисотника» в австрийской столице Медведев сыграет с Корентеном Муте из Франции. Отметим, что Даниил и Корентен играли в финале турнира в Алма-Ате несколько дней назад.