Даниил Медведев одержал пятую победу подряд

Даниил Медведев одержал пятую победу подряд
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл пятый матч подряд. Сегодня, 22 октября, в первом круге турнира ATP-500 в Вене (Австрия) Медведев обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2.

Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 16:35 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 6
4 		7 9 2
         
Нуну Боржеш
47
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

На прошлой неделе Даниил Медведев завоевал титул на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Этот трофей стал первым для Медведева более чем за два года.

Во втором круге «пятисотника» в австрийской столице Медведев сыграет с Корентеном Муте из Франции. Отметим, что Даниил и Корентен играли в финале турнира в Алма-Ате несколько дней назад.

