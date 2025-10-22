Скидки
Теннис

Янник Синнер — Даниэль Альтмайер, результат матча 22 октября 2025, счёт 2:0, 1-й круг ATP 500 Вена

Янник Синнер разгромил Альтмайера в первом круге турнира в Вене, проиграв лишь два гейма
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он одержал разгромную победу над Даниэлем Альмайером (51-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:2.

Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 19:15 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Даниэль Альтмайер
51
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

Матч продолжался 59 минут. За это время Синнер выполнил пять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Альтмайера три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге «пятисотника» в Вене Янник Синнер сыграет со своим соотечественником Флавио Коболли.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
