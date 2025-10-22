Янник Синнер разгромил Альтмайера в первом круге турнира в Вене, проиграв лишь два гейма
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он одержал разгромную победу над Даниэлем Альмайером (51-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:2.
Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 19:15 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
51
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Матч продолжался 59 минут. За это время Синнер выполнил пять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Альтмайера три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге «пятисотника» в Вене Янник Синнер сыграет со своим соотечественником Флавио Коболли.
