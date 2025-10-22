Меншик снялся с турнира в Базеле из-за травмы, Фонсека автоматически выходит в 3-й круг
Поделиться
Чешский теннисист Якуб Меншик (19-я ракетка мира) снялся с матча с представителем Бразилии Жоао Фонсекой (46-е место в мировом рейтинге) в связи с травмой левой ноги в рамках турнира категории ATP-500, который проходит в швейцарском городе Базель. Теннисисты не сыграли ни одного сета. Жоао Фонсека после снятия Меншика автоматически выходит в третий круг.
Базель. 2-й круг
22 октября 2025, среда. 18:45 МСК
19
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
46
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
В следующем круге соперником Жоао Фонсеки станет победитель встречи между французом Валентеном Руае (69-я ракетка мира) и представителем Канады Денисом Шаповаловым (23-е место в мировом рейтинге)
Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
20:18
-
20:18
-
20:02
-
19:37
-
19:10
-
18:54
-
18:51
-
18:41
-
16:55
-
16:29
-
16:18
-
16:16
-
16:03
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
14:15
-
13:54
-
13:30
-
12:56
-
12:45
-
12:39
-
12:11
-
12:00
-
11:49
-
11:49
-
11:42
-
11:33
-
11:15
-
11:08
-
10:58
-
10:51
-
10:30
-
10:22
-
10:06