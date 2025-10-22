Меншик снялся с турнира в Базеле из-за травмы, Фонсека автоматически выходит в 3-й круг

Чешский теннисист Якуб Меншик (19-я ракетка мира) снялся с матча с представителем Бразилии Жоао Фонсекой (46-е место в мировом рейтинге) в связи с травмой левой ноги в рамках турнира категории ATP-500, который проходит в швейцарском городе Базель. Теннисисты не сыграли ни одного сета. Жоао Фонсека после снятия Меншика автоматически выходит в третий круг.

В следующем круге соперником Жоао Фонсеки станет победитель встречи между французом Валентеном Руае (69-я ракетка мира) и представителем Канады Денисом Шаповаловым (23-е место в мировом рейтинге)

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.