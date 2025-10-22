Скидки
Янник Синнер выиграл 17-й подряд матч на закрытом корте

Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 17-ю победу подряд на турнире, проходящем в закрытом помещении. Сегодня, 22 октября, он обыграл немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) со счётом 6:0, 6:2.

Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 19:15 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Даниэль Альтмайер
51
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

В последний раз на закрытом корте Синнер проигрывал в финале Итогового чемпионата ATP — 2023 сербу Новаку Джоковичу. С тех пор он выиграл все матчи на Кубке Дэвиса — 2023, победил на «пятисотнике» в Роттердаме (Нидерланды), Итоговом турнире ATP — 2024, а также вновь выиграл все встречи на Кубке Дэвиса — 2024.

Во втором круге «пятисотника» в Вене Синнер сыграет со своим соотечественником Флавио Коболли.

