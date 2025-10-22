Янник Синнер выиграл 17-й подряд матч на закрытом корте
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 17-ю победу подряд на турнире, проходящем в закрытом помещении. Сегодня, 22 октября, он обыграл немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) со счётом 6:0, 6:2.
Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 19:15 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
51
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
В последний раз на закрытом корте Синнер проигрывал в финале Итогового чемпионата ATP — 2023 сербу Новаку Джоковичу. С тех пор он выиграл все матчи на Кубке Дэвиса — 2023, победил на «пятисотнике» в Роттердаме (Нидерланды), Итоговом турнире ATP — 2024, а также вновь выиграл все встречи на Кубке Дэвиса — 2024.
Во втором круге «пятисотника» в Вене Синнер сыграет со своим соотечественником Флавио Коболли.
