Янник Синнер выиграл 17-й подряд матч на закрытом корте

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 17-ю победу подряд на турнире, проходящем в закрытом помещении. Сегодня, 22 октября, он обыграл немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) со счётом 6:0, 6:2.

В последний раз на закрытом корте Синнер проигрывал в финале Итогового чемпионата ATP — 2023 сербу Новаку Джоковичу. С тех пор он выиграл все матчи на Кубке Дэвиса — 2023, победил на «пятисотнике» в Роттердаме (Нидерланды), Итоговом турнире ATP — 2024, а также вновь выиграл все встречи на Кубке Дэвиса — 2024.

Во втором круге «пятисотника» в Вене Синнер сыграет со своим соотечественником Флавио Коболли.