Синнер рассказал о том, как поддержка близких помогает ему на турнирах

Вторая ракетка мира Янник Синнер после победы над немецким теннисистом Даниэлем Альтамайером (51-я ракетка мира) в первом круге на турнире категории ATP-500 в Вене рассказал, как поддержка семьи помогает ему чувствовать себя лучше на турнирах.

— Ты сказал, что у тебя тут семья. Кто здесь присутствует? Есть ли такой член семьи, в присутствии которого игра для тебя ощущается иначе?

— Моя мама всегда нервничает, когда смотрит матчи. Не знаю, была ли она на трибуне… Но круто, когда на трибуне сидит отец. Брат мой не тут, но ничего страшного — может, он приедет в Турин.

Мы обычная семья. Когда играю на улице и они не смотрят, то отец всегда смотрит матчи дома. Знаю, смотрит. Пытаюсь к этому привыкнуть. Они знают, как много я уже пожертвовал и продолжаю это делать. Путешествие должно быть весёлым. Вне корта потрясающая атмосфера, и когда рядом со мной любимые люди… на корте я чувствую себя легче, — приводит слова Синнера The Tennis Letter.