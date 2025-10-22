Скидки
Теннис

Синнер рассказал о том, как поддержка близких помогает ему на турнирах

Синнер рассказал о том, как поддержка близких помогает ему на турнирах
Вторая ракетка мира Янник Синнер после победы над немецким теннисистом Даниэлем Альтамайером (51-я ракетка мира) в первом круге на турнире категории ATP-500 в Вене рассказал, как поддержка семьи помогает ему чувствовать себя лучше на турнирах.

Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 19:15 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Даниэль Альтмайер
51
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

— Ты сказал, что у тебя тут семья. Кто здесь присутствует? Есть ли такой член семьи, в присутствии которого игра для тебя ощущается иначе?
— Моя мама всегда нервничает, когда смотрит матчи. Не знаю, была ли она на трибуне… Но круто, когда на трибуне сидит отец. Брат мой не тут, но ничего страшного — может, он приедет в Турин.

Мы обычная семья. Когда играю на улице и они не смотрят, то отец всегда смотрит матчи дома. Знаю, смотрит. Пытаюсь к этому привыкнуть. Они знают, как много я уже пожертвовал и продолжаю это делать. Путешествие должно быть весёлым. Вне корта потрясающая атмосфера, и когда рядом со мной любимые люди… на корте я чувствую себя легче, — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

