Тейлор Фриц обыграл Вашеро в 1-м круге турнира в Базеле

Американский теннисист Тейлор Фриц (четвёртая ракетка мира) обыграл представителя Монако Валантена Вашеро (39-е место в рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6, 7:5 в пользу Фрица. Соперники провели на корте 2 часа 36 минут.

Во время встречи Фриц сделал 21 эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Валантен Вашеро сделал 12 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Тейлор Фриц встретится с 24-й ракеткой мира представителем Франции Уго Умбером.

Валантен Вашеро является действующим победителем турнира категории «Мастерс» в Шанхае.