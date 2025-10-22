Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц обыграл Вашеро в 1-м круге турнира в Базеле

Тейлор Фриц обыграл Вашеро в 1-м круге турнира в Базеле
Комментарии

Американский теннисист Тейлор Фриц (четвёртая ракетка мира) обыграл представителя Монако Валантена Вашеро (39-е место в рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6, 7:5 в пользу Фрица. Соперники провели на корте 2 часа 36 минут.

Базель. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 19:10 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 7
6 		6 4 5
         
Валантен Вашеро
39
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Во время встречи Фриц сделал 21 эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Валантен Вашеро сделал 12 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Тейлор Фриц встретится с 24-й ракеткой мира представителем Франции Уго Умбером.

Валантен Вашеро является действующим победителем турнира категории «Мастерс» в Шанхае.

Календарь турнира в Базеле
Сетка турнира в Базеле
Материалы по теме
Медведев не без труда вышел во второй круг в Вене. Дальше Даниила снова ждёт матч с Муте
Медведев не без труда вышел во второй круг в Вене. Дальше Даниила снова ждёт матч с Муте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android