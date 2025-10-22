Тейлор Фриц обыграл Вашеро в 1-м круге турнира в Базеле
Поделиться
Американский теннисист Тейлор Фриц (четвёртая ракетка мира) обыграл представителя Монако Валантена Вашеро (39-е место в рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6, 7:5 в пользу Фрица. Соперники провели на корте 2 часа 36 минут.
Базель. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 19:10 МСК
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 4
|5
39
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Во время встречи Фриц сделал 21 эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Валантен Вашеро сделал 12 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11.
В следующем круге Тейлор Фриц встретится с 24-й ракеткой мира представителем Франции Уго Умбером.
Валантен Вашеро является действующим победителем турнира категории «Мастерс» в Шанхае.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
21:54
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:30
-
20:18
-
20:18
-
20:02
-
19:37
-
19:10
-
18:54
-
18:51
-
18:41
-
16:55
-
16:29
-
16:18
-
16:16
-
16:03
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
14:15
-
13:54
-
13:30
-
12:56
-
12:45
-
12:39
-
12:11
-
12:00
-
11:49
-
11:49
-
11:42
-
11:33
-
11:15
-
11:08