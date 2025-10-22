Мать Хольгера Руне показала фото улыбающегося сына после операции на ахилле

Анеке Руне, мать 10-й ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне, опубликовала фотографии сына после операции на порванном ахилловом сухожилии. Снимки она разместила на личной странице в социальных сетях.

«Сегодня на ногу наложили гипс. Всё выглядит хорошо, в том числе и улыбка», — написала Руне.

Фото: Из личного архива Руне

Напомним, 18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.