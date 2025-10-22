«Начал очень позитивно». Синнер — после победы в первом круге турнира в Вене

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал своё выступление в первом круге турнира категории ATP-500 в австрийской Вене, где обыграл немецкого теннисиста Даниэля Альтамайера.

«В первом сете всё было действительно неплохо, я почти не допустил ошибок, каждая деталь была на своём месте. Вообще себя всегда комфортно чувствую в этот период сезона, когда приходится играть в помещении, но в то же время ты должен быть очень внимательным, когда тебе приходится играть с соперниками, способными хорошо подавать и принимать мяч. Когда это случается, становится тяжело сделать брейк, однако когда у меня случился двойной брейк, я попытался сделать что-то новое.

Не могу сказать многое, но я чрезвычайно счастлив. Этот турнир начал очень позитивно — не только в плане игры, но и в эмоциональном отношении. Рад быть здесь и иметь возможность снова сыграть завтра», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В следующем круге Синнер встретится со своим соотечественником Флавио Коболли (22-я ракетка мира).