Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене
Поделиться
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Во втором круге он одержал победу над местным игроком Филипом Мисоличем (95-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Вена. 2-й круг
22 октября 2025, среда. 21:25 МСК
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
95
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время де Минор выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Мисолича пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале австрийского «пятисотника» Алекс де Минор сыграет с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания).
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
23:41
-
23:18
-
23:14
-
23:06
-
22:57
-
22:43
-
22:11
-
21:54
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:30
-
20:18
-
20:18
-
20:02
-
19:37
-
19:10
-
18:54
-
18:51
-
18:41
-
16:55
-
16:29
-
16:18
-
16:16
-
16:03
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
14:15
-
13:54
-
13:30
-
12:56
-
12:45
-
12:39
-
12:11