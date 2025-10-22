Скидки
Алекс де Минор — Филип Мисолич, результат матча 22 октября 2025, счёт 2:0, 2-й круг ATP 500 Вена

Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене
Комментарии

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Во втором круге он одержал победу над местным игроком Филипом Мисоличем (95-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Вена. 2-й круг
22 октября 2025, среда. 21:25 МСК
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Филип Мисолич
95
Австрия
Филип Мисолич
Ф. Мисолич

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время де Минор выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Мисолича пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале австрийского «пятисотника» Алекс де Минор сыграет с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания).

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
