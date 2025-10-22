Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Во втором круге он одержал победу над местным игроком Филипом Мисоличем (95-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время де Минор выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Мисолича пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале австрийского «пятисотника» Алекс де Минор сыграет с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания).