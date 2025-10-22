Калинская — о матче со Шнайдер в Токио: уровень был очень высокий. Думала только о теннисе
38-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над соотечественницей Дианой Шнайдер во втором круге турнира WTA-500 в Токио (Япония). Калинская выиграла матч со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).
Токио (ж). 2-й круг
22 октября 2025, среда. 08:15 МСК
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|2
|7 7
38
Анна Калинская
А. Калинская
«Порой нелегко играть против подруг или девочек, которых хорошо знаешь, но сегодня я этого не ощущала. Уровень игры был настолько высоким, что с самого начала я думала только о теннисе. Матч получился очень тяжёлым. Диана – сильная соперница, мне пришлось бороться за каждый мяч. Рада, что сумела додержать и победить», – сказала Калинская в послематчевом интервью.
За выход в полуфинал соревнований в Токио Анна Калинская поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой.
