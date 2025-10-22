Скидки
Турнир ATP-500 в Вене: результаты матчей 22 октября

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 октября, в австрийской столице продолжился хардовый турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вена (Австрия). Первый круг. Результаты матчей 21 октября:

  • Томаш Махач (Чехия) — Флавио Коболли (Италия) — 6:7, 2:6. 
  • Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:7, 3:6. 
  • Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — Корентен Муте (Франция) — 3:6, 0:6.
  • Даниил Медведев (Россия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:4, 6:7, 6:2. 
  • Янник Синнер (Италия, 1) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:0, 6:2. 
  • Таллон Грикспор (Нидерланды) — Брэндон Накашима (США) — 7:6, 7:6. 
  • Алекс де Минор (Австралия, 3) — Филип Мисолич (Австрия, WC) — 6:4, 6:4. 

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
