Турнир ATP-500 в Вене: результаты матчей 22 октября
Сегодня, 22 октября, в австрийской столице продолжился хардовый турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир ATP-500 в Вена (Австрия). Первый круг. Результаты матчей 21 октября:
- Томаш Махач (Чехия) — Флавио Коболли (Италия) — 6:7, 2:6.
- Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:7, 3:6.
- Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — Корентен Муте (Франция) — 3:6, 0:6.
- Даниил Медведев (Россия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:4, 6:7, 6:2.
- Янник Синнер (Италия, 1) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:0, 6:2.
- Таллон Грикспор (Нидерланды) — Брэндон Накашима (США) — 7:6, 7:6.
- Алекс де Минор (Австралия, 3) — Филип Мисолич (Австрия, WC) — 6:4, 6:4.
Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.
Материалы по теме
Комментарии