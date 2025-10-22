Синнер пожелал Руне скорейшего восстановления после операции

Вторая ракетка мира Янник Синнер пожелал датчанину Хольгеру Руне скорейшего восстановления после перенесённой операции. Синнер оставил комментарий под постом Руне в соцсети, где датский теннисист сообщил об успешном завершении операции и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Поправляйся скорее», — написал Синнер в своём комментарии.

Напомним, 18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.