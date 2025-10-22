Скидки
Синнер пожелал Руне скорейшего восстановления после операции

Синнер пожелал Руне скорейшего восстановления после операции
Вторая ракетка мира Янник Синнер пожелал датчанину Хольгеру Руне скорейшего восстановления после перенесённой операции. Синнер оставил комментарий под постом Руне в соцсети, где датский теннисист сообщил об успешном завершении операции и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Поправляйся скорее», — написал Синнер в своём комментарии.

Напомним, 18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.

