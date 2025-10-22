Скидки
Арина Соболенко поделилась фотографиями с подругой из дубайского ресторана

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост на личной странице в социальных сетях со своей подругой. Девушки посетили ужин в Дубае (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Соболенко

В 2025 году Арина Соболенко выступит ещё на одном турнире — Итоговом чемпионате WTA, который пройдёт 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В текущем сезоне белоруска выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия).

Весь сезон она провела в ранге лидера мирового рейтинга. Вне зависимости от результатов на Итоговом Соболенко завершит год в статусе первой ракетки мира.

