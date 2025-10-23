Синнер выложил пост после успешного старта на турнире в Вене

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в соцсети пост после успешного старта на турнире категории ATP-500, который проходит в столице Австрии Вене. В матче первого круга турнира Синнер обыграл немецкого спортсмена Даниэля Альтамайера, уступив лишь в двух геймах.

«Круто снова оказаться здесь. Завтра снова увидимся», — написал Синнер на своей странице в соцсети.

Во втором круге турнира в Вене Синнер сыграет со своим соотечественником Флавио Коболли, занимающим 22-е место в мировом рейтинге.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.