Теннис

Синнер выложил пост после успешного старта на турнире в Вене

Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в соцсети пост после успешного старта на турнире категории ATP-500, который проходит в столице Австрии Вене. В матче первого круга турнира Синнер обыграл немецкого спортсмена Даниэля Альтамайера, уступив лишь в двух геймах.

Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 19:15 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Даниэль Альтмайер
51
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

«Круто снова оказаться здесь. Завтра снова увидимся», — написал Синнер на своей странице в соцсети.

Во втором круге турнира в Вене Синнер сыграет со своим соотечественником Флавио Коболли, занимающим 22-е место в мировом рейтинге.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Янник Синнер выиграл 17-й подряд матч на закрытом корте
