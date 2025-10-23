Шесть теннисистов вошли в топ-50 самых востребованных спортсменов 2025 года от SportsPro

Шесть теннисистов вошли в список 50 самых востребованных спортсменов 2025 года по версии издания SportsPro. Данный показатель замерялся по трём ключевым факторам, среди которых сила бренда, экономика и общий адресуемый рынок.

Самое высокое место среди теннисистов заняла двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф — она стала 10-й. Рейтинг возглавил семикратный чемпион Формулы-1 британский автогонщик Льюис Хэмилтон.

Самые востребованные теннисисты 2025 года по версии SportsPro:

10. Кори Гауфф (США).

15. Новак Джокович (Сербия).

18. Карлос Алькарас (Испания).

21. Янник Синнер (Италия).

27. Арина Соболенко (Беларусь).

40. Ига Швёнтек (Польша).