Фриц — о матче с Вашеро в Базеле: я понял, почему условия в Шанхае ему очень подошли
Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над чемпионом «Мастерса» в Шанхае монегаском Валантеном Вашеро в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.
Базель. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 19:10 МСК
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 4
|5
39
Валантен Вашеро
В. Вашеро
«По ходу матча я начал понимать, почему условия в Шанхае ему очень подошли. Когда мячи изнашивались и игра сильно замедлялась, он имел контроль и доминировал надо мной. В последнем гейме мне удалось сделать брейк на новых мячах. Я лучше контролировал игру, когда игра шла немного быстрее», — приводит слова Фрица официальный сайт ATP.
Во втором круге Фриц встретится с 24-й ракеткой мира представителем Франции Уго Умбером.
