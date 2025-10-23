Скидки
Фриц — о матче с Вашеро в Базеле: я понял, почему условия в Шанхае ему очень подошли

Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над чемпионом «Мастерса» в Шанхае монегаском Валантеном Вашеро в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.

Базель. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 19:10 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 7
6 		6 4 5
         
Валантен Вашеро
39
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«По ходу матча я начал понимать, почему условия в Шанхае ему очень подошли. Когда мячи изнашивались и игра сильно замедлялась, он имел контроль и доминировал надо мной. В последнем гейме мне удалось сделать брейк на новых мячах. Я лучше контролировал игру, когда игра шла немного быстрее», — приводит слова Фрица официальный сайт ATP.

Во втором круге Фриц встретится с 24-й ракеткой мира представителем Франции Уго Умбером.

Шесть теннисистов вошли в топ-50 самых востребованных спортсменов 2025 года от SportsPro
