Фриц — о матче с Вашеро в Базеле: я понял, почему условия в Шанхае ему очень подошли

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над чемпионом «Мастерса» в Шанхае монегаском Валантеном Вашеро в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.

«По ходу матча я начал понимать, почему условия в Шанхае ему очень подошли. Когда мячи изнашивались и игра сильно замедлялась, он имел контроль и доминировал надо мной. В последнем гейме мне удалось сделать брейк на новых мячах. Я лучше контролировал игру, когда игра шла немного быстрее», — приводит слова Фрица официальный сайт ATP.

Во втором круге Фриц встретится с 24-й ракеткой мира представителем Франции Уго Умбером.