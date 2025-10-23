Скидки
Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 22 октября

В среду, 22 октября, состоялись матчи первого и второго кругов на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Первый круг. Результаты 22 октября:

  • Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:2, 6:2;
  • Себастьян Корда (США) — Уго Умбер (Франция) — 3:6, 4:6;
  • Каспер Рууд (Норвегия) — Кентен Алис (Франция) — 6:1, 7:6 (7:3);
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:2, 7:5.

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Второй круг. Результаты 22 октября:

  • Якуб Меншик (Чехия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — Фонсека прошёл на снятии Меншика;
  • Тейлор Фриц (США) — Валантен Вашеро (Монако) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5;
  • Дженсон Бруксби (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.
Календарь турнира в Базеле
Сетка турнира в Базеле
