Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 22 октября
В среду, 22 октября, состоялись матчи первого и второго кругов на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Первый круг. Результаты 22 октября:
- Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:2, 6:2;
- Себастьян Корда (США) — Уго Умбер (Франция) — 3:6, 4:6;
- Каспер Рууд (Норвегия) — Кентен Алис (Франция) — 6:1, 7:6 (7:3);
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:2, 7:5.
Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Второй круг. Результаты 22 октября:
- Якуб Меншик (Чехия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — Фонсека прошёл на снятии Меншика;
- Тейлор Фриц (США) — Валантен Вашеро (Монако) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5;
- Дженсон Бруксби (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.
