Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 23 октября

Сегодня, 23 октября, в столице Японии Токио продолжится хардовый женский турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня.
Теннис. WTA-500 в Токио (Япония). Второй круг. Расписание встреч на 23 октября (время московское):
4:30. Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Варвара Грачёва (Франция, Q);
6:00. Лейла Фернандес (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2);
7:30. Екатерина Александрова (Россия, 3) — Жаклин Кристиан (Румыния, LD);
11:00. Вакана Сонобэ (Япония, WC) — Софья Кенин (США, 10).
Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей победительницей соревнований является китаянка Чжэн Циньвэнь.
