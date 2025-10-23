Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 23 октября

Сегодня, 23 октября, в столице Японии Токио продолжится хардовый женский турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Токио (Япония). Второй круг. Расписание встреч на 23 октября (время московское):

4:30. Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Варвара Грачёва (Франция, Q);

6:00. Лейла Фернандес (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

7:30. Екатерина Александрова (Россия, 3) — Жаклин Кристиан (Румыния, LD);

11:00. Вакана Сонобэ (Япония, WC) — Софья Кенин (США, 10).

Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей победительницей соревнований является китаянка Чжэн Циньвэнь.

