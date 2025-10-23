Белинда Бенчич обыграла Варвару Грачёву и вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Токио

В ночь с 22 на 23 октября мск в столице Японии Токио завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 13-я ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии (пятый посев) и 82-я в мировом рейтинге Варвара Грачёва, выступающая под флагом Франции. Встреча закончилась победой Бенчич в двух партиях — 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Бенчич ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. Грачёва выполнила один эйс при четырёх двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира в Токио Белинда Бенчич сыграет с 21-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой (восьмой посев).