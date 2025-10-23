Скидки
Белинда Бенчич — Варвара Грачёва, результат матча 21 октября, счёт 2:0, 2-й круг WTA-500 в Токио

Белинда Бенчич обыграла Варвару Грачёву и вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Токио
Аудио-версия:
В ночь с 22 на 23 октября мск в столице Японии Токио завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 13-я ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии (пятый посев) и 82-я в мировом рейтинге Варвара Грачёва, выступающая под флагом Франции. Встреча закончилась победой Бенчич в двух партиях — 6:4, 6:3.

Токио (ж). 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 04:40 МСК
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Варвара Грачёва
82
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Бенчич ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. Грачёва выполнила один эйс при четырёх двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира в Токио Белинда Бенчич сыграет с 21-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой (восьмой посев).

Календарь турнира WTA-500 в Токио
Сетка турнира WTA-500 в Токио
