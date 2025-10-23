Скидки
Лейла Фернандес — Елена Рыбакина, результат матча 23 октября 2025, счёт 0:2, 2-й круг турнира WTA-500 в Токио

Елена Рыбакина с победы над Лейлой Фернандес стартовала на «пятисотнике» в Токио
Комментарии

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана с победы стартовала на женском хардовом турнире категории WTA-500, который проходит в столице Японии Токио. В матче второго круга Елена одолела в двух сетах представительницу Канады 22-й номер рейтинга Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

Токио (ж). 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 06:25 МСК
Лейла Фернандес
22
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. Фернандес выполнила один эйс при двух двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из пяти заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира в Токио Рыбакина сыграет с другой канадской теннисисткой 19-летней Викторией Мбоко (23-я ракетка мира).

