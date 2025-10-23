Елена Рыбакина с победы над Лейлой Фернандес стартовала на «пятисотнике» в Токио
Поделиться
Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана с победы стартовала на женском хардовом турнире категории WTA-500, который проходит в столице Японии Токио. В матче второго круга Елена одолела в двух сетах представительницу Канады 22-й номер рейтинга Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.
Токио (ж). 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 06:25 МСК
22
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. Фернандес выполнила один эйс при двух двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из пяти заработанных за матч.
В четвертьфинале турнира в Токио Рыбакина сыграет с другой канадской теннисисткой 19-летней Викторией Мбоко (23-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 23 октября 2025
-
08:30
-
07:52
-
06:17
-
02:00
-
01:07
-
00:35
-
00:18
-
00:04
- 22 октября 2025
-
23:41
-
23:18
-
23:14
-
23:06
-
22:57
-
22:43
-
22:11
-
21:54
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:30
-
20:18
-
20:18
-
20:02
-
19:37
-
19:10
-
18:54
-
18:51
-
18:41
-
16:55
-
16:29
-
16:18
-
16:16
-
16:03
-
15:53
-
15:36