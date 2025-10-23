Елена Рыбакина с победы над Лейлой Фернандес стартовала на «пятисотнике» в Токио

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана с победы стартовала на женском хардовом турнире категории WTA-500, который проходит в столице Японии Токио. В матче второго круга Елена одолела в двух сетах представительницу Канады 22-й номер рейтинга Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. Фернандес выполнила один эйс при двух двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из пяти заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира в Токио Рыбакина сыграет с другой канадской теннисисткой 19-летней Викторией Мбоко (23-я ракетка мира).

