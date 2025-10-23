Екатерина Александрова разгромила Жаклин Кристиан и вышла в четвертьфинал турнира в Токио

В столице Японии Токио завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова (третий посев) и 42-я в мировом рейтинге Жаклин Кристиан из Румынии. Встреча закончилась победой Александровой в двух партиях — 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Александрова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Кристиан выполнила один эйс при отсутствии двойных ошибок и проиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В четвертьфинале турнира в Токио Екатерина Александрова сыграет с победительницей матча между 263-й ракеткой мира японской теннисисткой Ваканой Сонобэ и 25-й в рейтинге WTA Софьей Кенин из США (10-й посев).