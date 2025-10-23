Скидки
Теннис

Екатерина Александрова — Жаклин Кристиан, результат матча 23 октября, счёт 2:0, 2-й круг WTA-500 в Токио

Екатерина Александрова разгромила Жаклин Кристиан и вышла в четвертьфинал турнира в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

В столице Японии Токио завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова (третий посев) и 42-я в мировом рейтинге Жаклин Кристиан из Румынии. Встреча закончилась победой Александровой в двух партиях — 6:1, 6:2.

Токио (ж). 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 08:05 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Жаклин Кристиан
42
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Александрова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Кристиан выполнила один эйс при отсутствии двойных ошибок и проиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В четвертьфинале турнира в Токио Екатерина Александрова сыграет с победительницей матча между 263-й ракеткой мира японской теннисисткой Ваканой Сонобэ и 25-й в рейтинге WTA Софьей Кенин из США (10-й посев).

Календарь турнира WTA-500 в Токио
Сетка турнира WTA-500 в Токио
