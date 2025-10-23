Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Вене: расписание матчей 23 октября

Турнир ATP-500 в Вене: расписание матчей 23 октября
Александр Зверев
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 октября, в австрийской столице продолжится хардовый турнир категории ATP-500. Будут сыграны матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вене (Австрия). Второй круг. Расписание матчей на 23 октября (время московское):

13:00. Маттео Берреттини (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания);
14:30. Даниил Медведев (Россия, 6) — Корентен Муте (Франция);
16:00. Маттео Арнальди (Италия, Q) — Александр Зверев (Германия, 2);
17:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Бублик (Казахстан, 8);
18:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Флавио Коболли (Италия);
21:15. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия, 4).

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Материалы по теме
Медведев не без труда вышел во второй круг в Вене. Дальше Даниила снова ждёт матч с Муте
Медведев не без труда вышел во второй круг в Вене. Дальше Даниила снова ждёт матч с Муте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android