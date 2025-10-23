Турнир ATP-500 в Вене: расписание матчей 23 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 октября, в австрийской столице продолжится хардовый турнир категории ATP-500. Будут сыграны матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вене (Австрия). Второй круг. Расписание матчей на 23 октября (время московское):

13:00. Маттео Берреттини (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания);

14:30. Даниил Медведев (Россия, 6) — Корентен Муте (Франция);

16:00. Маттео Арнальди (Италия, Q) — Александр Зверев (Германия, 2);

17:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Бублик (Казахстан, 8);

18:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Флавио Коболли (Италия);

21:15. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия, 4).

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.