Янчук: во времена «Большой тройки» было интереснее, чем сейчас с Алькарасом и Синнером

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением о том, почему было интереснее наблюдать за теннисом во время участия в туре «Большой тройки», к которой относят серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера, чем сейчас, когда в туре лидируют испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

«Когда было трое лучших теннисистов — Федерер, Джокович и Надаль — было интереснее. Сейчас есть лишь Алькарас и Синнер. Но конкуренция есть, и на подходе молодёжь. Тот же Алькарас иногда проигрывает матчи, Синнер надёжнее, но ничто не гарантирует им победы в отдельных матчах. Соперники подстраиваются и выкладываются на полную в игре с ними. Синнеру и Алькарасу всё равно приходится отбиваться — победы даются с трудом, иногда — с большим», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.