Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: во времена «Большой тройки» было интереснее, чем сейчас с Алькарасом и Синнером

Янчук: во времена «Большой тройки» было интереснее, чем сейчас с Алькарасом и Синнером
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением о том, почему было интереснее наблюдать за теннисом во время участия в туре «Большой тройки», к которой относят серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера, чем сейчас, когда в туре лидируют испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

«Когда было трое лучших теннисистов — Федерер, Джокович и Надаль — было интереснее. Сейчас есть лишь Алькарас и Синнер. Но конкуренция есть, и на подходе молодёжь. Тот же Алькарас иногда проигрывает матчи, Синнер надёжнее, но ничто не гарантирует им победы в отдельных матчах. Соперники подстраиваются и выкладываются на полную в игре с ними. Синнеру и Алькарасу всё равно приходится отбиваться — победы даются с трудом, иногда — с большим», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Эксклюзив
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android