Медведев — Муте: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Вене начнётся в 14:30

Сегодня, 23 октября, в Вене (Австрия) продолжится хардовый турнир категории ATP-500. Во втором круге встретятся российский теннисист 14-я ракетка мира Даниил Медведев и представитель Франции Корентен Муте (47-й номер рейтинга). Матч начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Корентен Муте.

Спортсмены встречались четыре раза на турнирах под эгидой АТР. Последний раз они вместе выходили на корт 19 октября 2025 года. Во время финала турнира в Алма-Ате сильнее оказался россиянин. Счёт — 7:5, 4:6, 6:3.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.