Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Муте: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Вене начнётся в 14:30

Медведев — Муте: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Вене начнётся в 14:30
Даниил Медведев и Корентен Муте
Комментарии

Сегодня, 23 октября, в Вене (Австрия) продолжится хардовый турнир категории ATP-500. Во втором круге встретятся российский теннисист 14-я ракетка мира Даниил Медведев и представитель Франции Корентен Муте (47-й номер рейтинга). Матч начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Корентен Муте.

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 14:30 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Корентен Муте
36
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Спортсмены встречались четыре раза на турнирах под эгидой АТР. Последний раз они вместе выходили на корт 19 октября 2025 года. Во время финала турнира в Алма-Ате сильнее оказался россиянин. Счёт — 7:5, 4:6, 6:3.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Материалы по теме
Турнир ATP-500 в Вене: расписание матчей 23 октября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android