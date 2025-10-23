Медведев — Муте: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Вене начнётся в 14:30
Сегодня, 23 октября, в Вене (Австрия) продолжится хардовый турнир категории ATP-500. Во втором круге встретятся российский теннисист 14-я ракетка мира Даниил Медведев и представитель Франции Корентен Муте (47-й номер рейтинга). Матч начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Корентен Муте.
Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 14:30 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
36
Корентен Муте
К. Муте
Спортсмены встречались четыре раза на турнирах под эгидой АТР. Последний раз они вместе выходили на корт 19 октября 2025 года. Во время финала турнира в Алма-Ате сильнее оказался россиянин. Счёт — 7:5, 4:6, 6:3.
Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.
