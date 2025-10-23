Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Базеле: расписание матчей 23 октября

Турнир ATP-500 в Базеле: расписание матчей 23 октября
Комментарии

Сегодня, 23 октября, состоятся матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. ATP-500, Базель. 2-й круг. 23 октября (время — московское):

  • 14:30. Валентен Руае (Франция, LL) – Денис Шаповалов (Канада, 9);
  • 15:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Марин Чилич (Хорватия, Q);
  • 16:30. Хауме Мунар (Испания) – Бен Шелтон (США, 2);
  • 17:30. Райлли Опелка (США, Q) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL);
  • 19:00. Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC);
  • 20:30. Тейлор Фриц (США, 1) – Уго Умбер (Франция).

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.

Сетка турнира в Базеле
Календарь турнира в Базеле
Материалы по теме
Медведев не без труда вышел во второй круг в Вене. Дальше Даниила снова ждёт матч с Муте
Медведев не без труда вышел во второй круг в Вене. Дальше Даниила снова ждёт матч с Муте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android