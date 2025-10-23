Турнир ATP-500 в Базеле: расписание матчей 23 октября

Сегодня, 23 октября, состоятся матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. ATP-500, Базель. 2-й круг. 23 октября (время — московское):

14:30. Валентен Руае (Франция, LL) – Денис Шаповалов (Канада, 9);

15:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Марин Чилич (Хорватия, Q);

16:30. Хауме Мунар (Испания) – Бен Шелтон (США, 2);

17:30. Райлли Опелка (США, Q) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL);

19:00. Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC);

20:30. Тейлор Фриц (США, 1) – Уго Умбер (Франция).

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.