Петрова: увидим дерзких парней, которые будут кидать заявочки Алькарасу и Синнеру

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова поделилась мнением о том, как уровень игры испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера помогает многим молодым теннисистам развиваться, отметив, что именно эти спортсмены в будущем будут соперничать с итальянцем и испанцем.

«Не знаю, стоит ли сравнивать Синнера и Алькараса с Джоковичем, Надалем и Федерером. Смогут ли они такое же долгое время провести на этой высоте? Но то, что появились новые лидеры, здорово для тенниса и нового поколения детей, только начинающих играть. У них появились кумиры, звёзды, на которых они могут равняться. И для действующих игроков это стимул идти тренироваться, становиться быстрее, сильнее, мощнее, чтобы обыгрывать Синнера и Алькараса. Они подняли теннис на новый уровень. Другим, чтобы соответствовать, нужно проделывать большой объём работы. Это здорово — думаю, мы увидим молодых и дерзких парней, которые будут кидать заявочки этим двум», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.