Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петрова: увидим дерзких парней, которые будут кидать заявочки Алькарасу и Синнеру

Петрова: увидим дерзких парней, которые будут кидать заявочки Алькарасу и Синнеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова поделилась мнением о том, как уровень игры испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера помогает многим молодым теннисистам развиваться, отметив, что именно эти спортсмены в будущем будут соперничать с итальянцем и испанцем.

«Не знаю, стоит ли сравнивать Синнера и Алькараса с Джоковичем, Надалем и Федерером. Смогут ли они такое же долгое время провести на этой высоте? Но то, что появились новые лидеры, здорово для тенниса и нового поколения детей, только начинающих играть. У них появились кумиры, звёзды, на которых они могут равняться. И для действующих игроков это стимул идти тренироваться, становиться быстрее, сильнее, мощнее, чтобы обыгрывать Синнера и Алькараса. Они подняли теннис на новый уровень. Другим, чтобы соответствовать, нужно проделывать большой объём работы. Это здорово — думаю, мы увидим молодых и дерзких парней, которые будут кидать заявочки этим двум», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Эксклюзив
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android