Ольховский назвал главное преимущество Синнера и Алькараса

Ольховский назвал главное преимущество Синнера и Алькараса
Янник Синнер и Карлос Алькарас
Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался об уровне игры Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Он назвал главное преимущество лидеров рейтинга на корте.

«У Синнера и Алькараса просто нет слабых сторон. Оба могут играть в разный темп, стабильно и уверенно. В этом их преимущество — они очень сильны психологически. Соперникам очень тяжело справляться с ними.

Не думаю, что в ближайшее время кто-то сможет приблизиться к уровню Синнера и Алькараса. Этот год показал, что они на голову сильнее остальных. Время покажет, но это случится точно нескоро. Я и не могу назвать кого-то, кто мог бы подойти к ним по уровню. Ни у кого нет таких стабильных результатов», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
