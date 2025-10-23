Вихлянцева назвала игроков, которые могут навязать борьбу Алькарасу и Синнеру

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о том, кто из действующих теннисистов способен навязать борьбу испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру, отметив, что эти игроки смогут начать конкурировать в ближайшие пять лет.

«В ближайшем будущем появятся конкуренты Алькарасу и Синнеру. Но это не два года, а четыре-пять лет. Тогда кто-то сможет навязать им конкуренцию. Всё-таки мы видим хороших игроков: Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Александр Зверев. Они где-то рядом, могут навязать борьбу. Приблизиться может Джек Дрейпер. Но у других игроков чаще случаются травмы — это главная проблема. Поэтому выделила бы четыре-пять лет», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.