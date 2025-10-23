Вихлянцева объяснила, почему Синнер и Алькарас — уникальные теннисисты

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о доминировании Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Она объяснила, в чём заключается уникальность итальянца и испанца.

«Сила Янника Синнера и Карлоса Алькараса в том, что они могут менять мелкие детали в своей игре. Это помогает им ускорять розыгрыши. В финале US Open Синнер не выглядел конкурентом Алькарасу, и после этого он начал работать над разными движениями: над игрой, укороченными, выходами к сетке. Каждый матч друг против друга — вызов для Алькараса и Синнера. Мне очень нравится, что они не стоят на месте. Эти теннисисты уникальны, потому что они универсальны в плане покрытия. Раньше были Надаль, Федерер, Джокович, Маррей, но они не казались такими универсальными. Рафа доминировал на грунте, Федерер был превосходен на траве и быстром харде. Но Синнер и Алькарас универсальны за счёт нереальной работы ног и прогресса», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.