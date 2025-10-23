Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева объяснила, почему Синнер и Алькарас — уникальные теннисисты

Вихлянцева объяснила, почему Синнер и Алькарас — уникальные теннисисты
Карлос Алькарас и Янник Синнер
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о доминировании Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Она объяснила, в чём заключается уникальность итальянца и испанца.

«Сила Янника Синнера и Карлоса Алькараса в том, что они могут менять мелкие детали в своей игре. Это помогает им ускорять розыгрыши. В финале US Open Синнер не выглядел конкурентом Алькарасу, и после этого он начал работать над разными движениями: над игрой, укороченными, выходами к сетке. Каждый матч друг против друга — вызов для Алькараса и Синнера. Мне очень нравится, что они не стоят на месте. Эти теннисисты уникальны, потому что они универсальны в плане покрытия. Раньше были Надаль, Федерер, Джокович, Маррей, но они не казались такими универсальными. Рафа доминировал на грунте, Федерер был превосходен на траве и быстром харде. Но Синнер и Алькарас универсальны за счёт нереальной работы ног и прогресса», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Эксклюзив
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android