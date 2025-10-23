Веснина: в ближайшие пять лет никто не выйдет на уровень Алькараса и Синнера

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина высказалась о том, почему не видит теннисистов, способных навязать конкуренцию испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру.

«Если Синнер и Алькарас здоровы, я слабо вижу кого-то, кто мог бы с ними конкурировать. Но в любом случае всем нужно прибавлять: Звереву, Медведеву, Рублёву — всем, кто сейчас в десятке. Алькарас и Синнер выглядят так, будто у них нет слабых мест, поэтому пока мы будем наблюдать именно их противостояние. Играть на их уровне очень сложно, и в перспективе ближайших пяти лет я не вижу таких теннисистов.

Синнер и Алькарас не роботы. Они не могут на каждом турнире выкладываться на все 100%. Когда они оба в форме, шансов у кого-то выиграть мало. Но вероятность, что кто-то из них вылетит, всё равно есть. Один из них может быть не в лучшем состоянии, есть травмы. Но для тенниса это здорово. Противостояние Синнера и Алькараса напоминает мне Сампраса и Агасси, Федерера и Надаля, Надаля и Джоковича. Это круто, мне нравится смотреть теннис на высшем уровне. Когда ты понимаешь, что на кону стоит не только титул, а нечто большее — история», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.