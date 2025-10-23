Скидки
Вихлянцева: несказанно рада, что после Федерера и Надаля есть Алькарас и Синнер

Вихлянцева: несказанно рада, что после Федерера и Надаля есть Алькарас и Синнер
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, почему считает, что появление соперничества испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера после ухода из тенниса швейцарского теннисиста Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля положительно влияет на АТР-тур.

«Вопрос в том, как реагируют другие теннисисты — хотят ли они быть похожими на двух фаворитов. Синнер и Алькарас не должны гасить в других игроках желание прогрессировать, а наоборот — показывать, что можно изменить подачу, форхенд, бэкхенд. Нужно продолжать работу над собой, чтобы доходить до определённых высот. Как раз эта доминация Синнера и Алькараса может пробуждать в игроках волю к борьбе и стремление. Не считаю, что это может оказывать плохое воздействие на теннисный мир и болельщиков. Что ни говори, всегда все ждут финал Синнер — Алькарас. Все приходят на них. Я несказанно рада, что после времён Федерера и Надаля сейчас у нас есть Алькарас и Синнер», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

