Янчук предположил, когда появятся реальные конкуренты Алькарасу и Синнеру

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук заявил, что в скором времени у Янника Синнера и Карлоса Алькараса могут появиться конкуренты. Навязать борьбу им способен американец Бен Шелтон, считает он.

«Наблюдать за Синнером и Алькарасом очень интересно — эти двое сильно оторвались от других. Но, возможно, кто-то ещё и подберётся. Кто именно — сказать трудно. Но во Франции есть несколько хороших молодых игроков, американец Шелтон — интересный игрок. Они пока сыроваты и не набрали достаточного мастерства, но не все быстро прыгают. Однако все молоды и будут прибавлять. Трудно кого-то выделить, но практика показывает, что кто-то всё равно вырывается. Не думаю, что Синнер и Алькарас будут долго стоять у руля. Конечно, конкуренция им будет — в течение двух-трёх лет кто-то появится», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.