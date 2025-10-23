Скидки
Теннис

«Пушечный удар, хорошая подача». Петрова назвала возможного конкурента Алькарасу и Синнеру

Комментарии

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова рассказала, кто из действующих теннисистов АТР-тура может составить конкуренцию испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру.

«Если говорить о потенциальных конкурентах Алькараса и Синнера, мне очень нравится Бен Шелтон. Если бы не травма, у него был бы великолепный сезон, хотя и так он заявил о себе очень громко. К тому же он левша, у него пушечный удар и хорошая подача. Если Шелтон повзрослеет в голове, будет правильно распределять свои силы и продолжать хорошую работу вне корта, он может стать неприятным фактором для этой двойки сильнейших. Может стать и третьим. Бен молодой, амбициозный, бесстрашный. На данный момент сложно судить, сможет ли Шелтон встать в один ряд или даже перегнать Синнера и Алькараса. Нужно посмотреть на его следующий сезон, покажет ли он такой стабильный теннис. Но по физическим данным, перемещению по корту он ничуть не уступает этим ребятам», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

