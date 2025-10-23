Веснина назвала главные качества Синнера и Алькараса

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина высказалась о преимуществах, которыми владеют на корте итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

«Главные качества Синнера и Алькараса — скорость и быстрота принятия решений. Она намного выше, чем у других теннисистов. А также невероятная психологическая уверенность. В тот момент, когда 90% игроков начинали проседать и снижают уровень, Синнер и Алькарас проявляют свои лучшие качества, лучшие удары. Они здорово играют под давлением, умеют играть финалы крупных турниров. А быстрая смена направления удара делает их практически недосягаемыми для многих игроков. А у Алькараса есть позитивное мышление, он достаточно быстро переключается и собирается. Синнер не так позитивен на корте, но он эмоционально устойчив, всегда борется и всегда готов прибавлять. Они не расслабляют свои тиски, и соперники это ощущают», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.